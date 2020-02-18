الأوقاف: تجربة الواعظات تثير إعجاب مندوبي الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

عرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تجربة وفكرة عمل الواعظات والراهبات والمربيات، عبر التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في العديد من القضايا الوطنية والتوعوية المشتركة، لا سيما فيما ما يتصل بتعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الثلاثاء، أن تجربة الواعظات والراهبات لاقت إعجاب وتقدير جميع المشاركين، متمنين نقل هذه التجربة وغيرها من التجارب المصرية في تعزيز التسامح بين الأديان واحترام آدمية الإنسان لإنسانيته وآدميته دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق.

وحضر اللقاء، بحسب بيان، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والمطران لوقا مطران سويسرا وجنوب فرنسا وممثل الفاتيكان وممثل مجلس الكنائس العالمي، والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وعلي السماك سفير جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة بجنيف، وسفراء ومندوبي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والسودان وموريتانيا والجزائر والعراق، وسلطنة عمان، والصين والبرازيل وبيلاروسيا وكولومبيا وأذربيجان وكوبا وقبرص وجنوب أفريقيا، وعدد من المندوبين المعتمدين بالأمم المتحدة وممثلي العديد من المنظمات الدولية بجنيف، وممثلي البرلمان الدولي والشخصيات الدينية بسويسرا.

ويشارك وزير الأوقاف، في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بجنيف، الذي يعقد في الفترة من الـ17 وحتى الـ19 من فبراير الجاري.