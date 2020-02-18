نائب وزير الإسكان يتفقد الأعمال النهائية بمحطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم الأربعاء، مشروع محطة تحلية مياه البحر تمهيدًا لتشغيلها بمدينة شرق بورسعيد"سلام"، ورافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنميه وتطوير المدن، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد"سلام"، ومسئولو جهاز المدينة والمشروع.

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جولته، الأعمال النهائية الجاري تنفيذها بالمحطة، و تفقد مسار الخط الناقل للمياه المنتجة من محطة تحلية مياه البحر إلى المنطقة الاقتصادية بشرق التفريعة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

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من جانبه قال المهندس علاء منيع بحسب بيان لوزارة الإسكان: " "إن محطة التحلية بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/يوم، قابلة للتوسع المستقبلى لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، لخدمة نحو 500 ألف نسمة، وكذا المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حوالى95% وجارٍ الانتهاء من الأعمال المتبقية".

وأضاف: "تتكون المحطة من (المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/يوم شامل التوسعات المستقبلية – المنشآت الفنية وتشمل"وحدات إزالة الزيوت والشحومات - وحدة التنقية الفائقة - مبنى المولدات والمحولات - 10 وحدات تحلية مياه بطاقة 15 ألف م3/يوم لكل وحدة - 4 خزانات للمياه سعة 15 ألف م3")، والمنشآت الإدارية، وتشمل(مبنى الإدارة - مبنى المهندسين – سكن العاملين)، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، وتشمل(أسوار - بوابات - أبراج حراسات - طرق وأرصفة - مسطحات خضراء".

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المياه التي سيتم إنتاجها من المحطة يمكن استخدامها في الحياة العملية كأعمال الزراعة ومياه الشرب والاستخدامات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة للاستفادة من محطات التحلية في المدن والمحافظات الساحلية.