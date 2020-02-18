محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية أن التجديد ضروري للتنمية والتقدم، مستنكر من ينادون بضرورة استبعاد التراث وهدمه كلية حتى تنجح عملية التجديد وهو أمر غير صحيح.
وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، الثلاثاء، أن التراث ليس معصومًا ولا مقدسًا كأي نتاج بشري، ولكنه ليس سبب المشكلات الحضارية والفكرية التي تعانيها أمتنا الإسلامية، والقطيعة معه هي سبب هذه المشكلات.
وأكدت الدار أننا نحتاج إلى قراءة التراث قراءة علمية نقدية، تعتمد على استبعاد ما لم يعد مناسبًا لعصرنا مع استبقاء الأسس والمناهج القابلة لاحتواء مستجدات العصر ومفرداته.
وشددت دار الإفتاء على أن الدعوة إلى هدم التراث تؤدي إلى القطيعة الحقيقية بيننا وبين الفهم الصحيح للدين الإسلامي وبين تقدم حياتنا ورقيها.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: التراث ليس سببًا في المشكلات الحضارية والتجديد ضروي للتنمية.. "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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