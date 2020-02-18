أخبار مصر | برلماني: القمر التعليمي دليل على تنامي المواهب المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: القمر التعليمي دليل على تنامي المواهب المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، بإنشاء أول قمر صناعي تعليمي مصري، لتدريب طلاب الجامعات عليه، وتحقيق الاستفادة للطلاب من تنفيذ الصاروخ عمليا، لافتًا إلى أن القمر الصناعي التعليمي الجديد، يعد أول قمر صناعي للجامعات المصرية، حيث يتم إنشائه تحت إشراف وتدريب المهندسين في وكالة الفضاء المصرية.
وأوضح متولي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن مصر اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى إطلاق عدد من الأقمار الصناعية لأغراض مختلفة، منها: البث الفضائي، والاتصالات، والاستشعار عن بعد في محاولة منها لخوض السباق مع الدولة الكبرى الرائدة في هذا المجال، فحتى اليوم تمكنت الدولة المصرية من إطلاق 7 أقمار فضائية متعددة الاستخدامات، وتعمل في الوقت الراهن على إنشاء قمر صناعي تعليمي لتدريب الطلاب ومن ثم أصبح الطلاب مشاركين في تنفيذ وتصنيع القمر الصناعي.
وأشار إلى أن القمر التعليمي سيمثل إنجازا بارزا لطلاب الجامعات المصرية، ودليلا على تنامي المواهب المصرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يشارك فيه جامعات حكومية وخاصة بجانب معاهد بإجمالي 18 جامعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات التعليمية المختلفة، خاصة في الكليات العملية.
وأشار إلى أن القمر التعليمي سيمثل إنجازا بارزا لطلاب الجامعات المصرية، ودليلا على تنامي المواهب المصرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يشارك فيه جامعات حكومية وخاصة بجانب معاهد بإجمالي 18 جامعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات التعليمية المختلفة، خاصة في الكليات العملية.