أخبار مصر | "نقل النواب": وسائل المواصلات غير المؤهلة أبرز المعوقات أمام ذوي الاحتياجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقل النواب": وسائل المواصلات غير المؤهلة أبرز المعوقات أمام ذوي الاحتياجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن ذوي الإعاقة أصبحوا أحد أهم أولويات الدولة المصرية، حيث بدأ الاهتمام بفئة وشريحة مجتمعية مهمة يصل عددها إلى 13 مليون شخص، مشيرًا أنهم نسبة ليست قليلة في المجتمع المصري، لذلك كانت هناك كثير من الاتفاقيات والمؤتمرات تساند وتدعم أصحاب الهمم وتقبل اختلافهم وتحاول دمجهم داخل المجتمع وتساعدهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم.

وأشاد زين الدين في بيان، اليوم الثلاثاء، بتوجيهات هيئة السكك الحديدية بأن يتم العمل في 147 محطة لعمل رمبات (ميول) حتى يستخدمها أصحاب الهمم في التنقل وأثناء السفر، مؤكدا أنه بشكل عام فإن وسائل المواصلات غير المؤهلة تعد أبرز معوقات المعيشة أمام ذوي الاحتياجات، فلكي يرغب المعاقون في صعود الأتوبيس أو التحرك عبر وسائل النقل، يواجه الكثير من الصعوبات التي تتصل بعدم قدرته على ذلك، وهذا يتطلب أن تكون هناك تهيئة للمرافق العامة والمواصلات ليكون ذوى الإعاقة قادرين على السير في الشوارع وصعود الأرصفة، وغيرها.

وأضاف عضو لجنة النقل، أنه بالرغم من جهود الدولة لتوفير أتوبيسات بها مصاعد للكراسي المتحركة، وكذلك توفير سيارات المعاقين بأسعار رمزية، إلا أن ذلك لا يعد حلا كاملا، وإنما حل تكميلي يجب أن تستتبعه إجراءات أخرى من المحليات والجهات المعنية بالطرق والمرافق العامة، متسائلًا: "فماذا عن ذوي الإعاقة من المكفوفين والصم، ولماذا لا يوجد أماكن مخصصة للأشخاص من المكفوفين وذوي الإعاقة يستطيعون أن يقفوا فيها لكي ينتظرون المواصلات كما يوجد في بعض الدول المتقدمة، وهل أعداد الأتوبيسات هذه كافية أم لا وهل تذهب لجميع مناطق القاهرة والجيزة وماذا عن المعاقين في باقي المحافظات؟.

