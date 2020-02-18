أخبار مصر | شاهد.. بكاء ورثاء سوزان وإيزابيل ابنتا شيخ الأثريين الراحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. بكاء ورثاء سوزان وإيزابيل ابنتا شيخ الأثريين الراحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت سوزان، الابنة الكبرى للراحل علي رضوان، الملقب بشيخ الأثريين، الشكر لوزارة السياحة والآثار، على إقامة حفل تأبين لوالدها.

جاء ذلك في كلمتها خلال حفل تأبين والدهما، عالم المصريات الكبير الدكتور علي رضوان، عميد كلية الآثار الأسبق، رئيس اتحاد الأثريين العرب، الذي وافته المنيه يوم الأربعاء الماضي، والحفل نظمته وزارة السياحة والآثار بمقرها في الزمالك مساء أمس.

وتابعت: "أبي أعطي حياته كلها للآثار وحمايتها ونجح أن يسجل اسمه بحروف من نور وسط علماء الآثار في العالم، أعطى معظم وقته في القراءة والبحث والجامعة، لكن ذلك لم يكن أبدًا على حساب أسرته وأهله، فكل منا كان يجد والدنا في الوقت الذي نحتاجه، كان رحمة الله عليه أبًا حنونًا جدا وأشأنا على أسلوب الحوار والنقاش في كل الموضوعات".

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وأضفات سوزان: "وكان يحكي لنا قصصًا عن الآثار والفراعنة العظام وحضارة مصر الجميلة ويذاكر معنا التاريخ واللغة العربية لذلك أحببنا الحضارة المصرية من حكاياته التي سمعناها منه".