أخبار مصر | 'الإعلاميين' تطارد 50 منتحل صفة على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تطارد 50 منتحل صفة على مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلامين، إن النقابة رصدت 50 حالة انتحال صفة إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، وذلك ضمن حملتها على منتحلي الصفة والمزورين، التي كانت قد أعلنت عنها وبدأت العمل بها.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة ستقوم بمقاضاة منتحلي الصفة، وذلك بعد ان شكّلت مرصدًا إعلاميًا لرصد منتحلي الصفة والكيانات الوهمية بجميع أنحاء الجمهورية، والذي يعمل بشكل يومي في ملاحقتهم.

ولفت "سعدة" إلى أنه كلّف الشؤون القانونيه بالنقابة، لتحرير محضر ضد شخص يدعي إنه نقيب الإعلاميين بالدلتا.

وأكد "سعدة" أن النقابة قامت بتحرير المحضر رقم 1665 لسنة 2020 ضد المدعوين: "سيد الشاذلي، صفاء عمران محمد عمران"؛ لادعائهم بوجود كيان وهمي تحت مسمى نقابة الإعلاميين وإصدار بطاقات (كارنيهات) تحمل صفة إعلامي بطريق الاحتيال، وإيهام الناس بوجود كيان غير نقابة الإعلاميين الصادرة بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، بالإضافة إلى تقديم شكوى في مديرية أمن المنيا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم أمام النيابة العامة بالمنيا.