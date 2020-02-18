أخبار مصر | "أمهات مصر" يشيد بقرار التعليم وهاني شاكر بمنع أغاني المهرجانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يشيد بقرار التعليم وهاني شاكر بمنع أغاني المهرجانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بتوجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن التنبيه بعدم إذاعة أي أغاني غير لائقة أخلاقيا داخل المدارس مع ضرورة اختيار نوعية الأغاني التي تعرض على الطلاب بعناية شديدة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن القرار جيد وكان اتحاد أمهات مصر طالب به منذ عامين بمنع معلمي المهرجانات في السناتر والدروس الخصوصية من تشغيل هذه الأغاني غير الأخلاقية والتي تفسد الطلاب ومنع انتشار ظاهرة الرقص وأغاني المهرجانات الشعبية في المدارس، مؤكدة أن القرار يصب في صالح الطلاب والعملية التعليمية والمجتمع بأكمله.

وكما أشادت عبير، بقرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا، مؤكدة أن هذه الأغاني تتضمن ألفاظ وجمل غير أخلاقية وتحرض الشباب على الأعمال المنافية للآداب وتضر المجتمع.

وشددت، على دور المدرسة والمعلم في حياة الطلاب، لافتة إلى أنه إذا صلحت المدرسة صلح المجتمع، مطالبة المدارس بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم داخل المدارس ومنع أغاني المهرجانات حفاظا على أخلاق وتربية الطلاب والمجتمع.