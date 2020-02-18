شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرًا على المواطنين.. توفير مقر للنيابة العامة في مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، توفير مقر للنيابة العامة في مدينة مرسى علم، في استجابة سريعة للمواطنين، للتخفيف عليهم من مشقة السفر إلى المدن الأخرى.

وأشار المحافظ إلى أنه خصص مقر للنيابة العامة في مرسى علم، لسرعة سير الإجراءات والتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن المقر الجديد سيخدم مدن الشلاتين وحلايب.