شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرًا على المواطنين.. توفير مقر للنيابة العامة في مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، توفير مقر للنيابة العامة في مدينة مرسى علم، في استجابة سريعة للمواطنين، للتخفيف عليهم من مشقة السفر إلى المدن الأخرى.
وأشار المحافظ إلى أنه خصص مقر للنيابة العامة في مرسى علم، لسرعة سير الإجراءات والتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن المقر الجديد سيخدم مدن الشلاتين وحلايب.
كانت هذه تفاصيل خبر تيسيرًا على المواطنين.. توفير مقر للنيابة العامة في مرسى علم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.