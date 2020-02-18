شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 47 ألف طفل ضد شلل الأطفال في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، تطعيم 47 ألف و124 طفلا بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال خلال اليومين الماضيين، بنسبة بلغت 85.45% من إجمالي المستهدف.

قال «شوكة» إنه تم تطعيم 23898 طفلا بالعريش، و16428 ببئر العبد، و3928 بالشيخ زويد، و255 برفح، و1656 بالحسنة، و959 بنخل.

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من جهته، أكد الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

أضاف أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، مؤكدًا أن الحملة تستهدف تطعيم 55147 ألف طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات.

فيما قال محسن صبحي، مراقب عام مديرية الصحة، إن الحملة القومية ضد مرض شلل الاطفال مستمرة حتى الأربعاء 19 فبراير الجاري بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية.