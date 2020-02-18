شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يؤيدون قرار الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات من الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد قرار نقابة الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، أيد غالبية القراء قرار نقابة الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات من الغناء. وأيد 91% من القراء قرار نقابة الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، بينما عارض 9% من القراء قرار نقابة الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات من الغناء.



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