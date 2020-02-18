في 11 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن ربط أرقام المحمول ببطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نهاية شهر يناير الماضي، جميع المواطنين المستفيدين من الدعم ويمتلكون بطاقات تموينة، تسجيل أرقام هواتفهم المحمولة، لربطها بالبطاقات من خلال موقع "دعم مصر".

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي، أهم معلومات عن تحديث منظومة التموين، بالإضافة إلى آخر مستجدات التي أعلنتها

1- في 6 خطوات.. كيف تسجل رقم الهاتف ببطاقة التموين؟

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب البطاقات التموينية الذين ظهرت لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل"، على بونات الصرف، بإضافة أرقامهم من خلال موقع إدارة دعم مصر لاستكمال بياناتهم.

ويمكن للمواطنين تسجيل أرقام الهواتف الخاصة بالمواطنين حاملي البطاقات التموينية كالتالي:

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2- التموين توجه رسالة جديدة لأصحاب البطاقات بشأن رقم الهاتف

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه يجب أن يكون رقم الهاتف الذي سيتم تسجيله على موقع دعم مصر، مسجلًا في شركة الاتصالات باسم نفس الشخص صاحب البطاقة أو باسم أحد المستفدين.

وقال "مدكور" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه "بالفرض إذا قام المواطن بتسجيل رقم يستخدمه فعليا ولكن غير مسجل باسمه أو باسم أحد المستفدين من البطاقة فكأنه لم يفعل شيئًا، ومطلوب منه إعادة التسجيل مرة أخرى".

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3- عبر دعم مصر.. 5.8 مليون مواطن يسجلون أرقام هواتفهم على بطاقات التموين

قال مصادر حكومي، إن نحو 5 ملايين و800 ألف مواطن، ممن ظهرت لهم رسائل ضرورة تحديث رقم الهاتف على بطاقات التموين، سجلوا أرقامهم حتى مساء الخميس الماضي، من أصل 22 مليون بطاقة تموينية مسجل عليها ما يقرب من 64 مليون مواطن، يصرفون السلع التموينية و71 مليون مواطن يصرفون الخبز.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان سابق، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله، وأن تسجيل رقم المحمول لَيْس له أي علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية، وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

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4- "التموين" تكشف فوائد تسجيل المواطنين أرقام هواتفهم على "دعم مصر"

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، عن فوائد تسجيل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" لربطه بالبطاقة.

وقال مدكور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، إن أرقام هواتف المواطنين ستساعد الوزارة في أي استطلاع رأي تجريه عن الخدمات المقدمة أو حال تلقيها أي شكاوى في منطقة معينة وتريد التحقق منها.

وأضاف مستشار الوزير أن من فوائد تواجد رقم هاتف صاحب البطاقة، تسهيل إجراءات تفعيل البطاقة حال استخراج بدل تالف أو فاقد، متابعًا: "صاحب البطاقة بمثابة عميل تسعى الوزارة لإرضائه".

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5- هل تسمح التموين للوسطاء باستخراج البطاقات للمواطنين؟.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بسماح وزارة التموين للوسطاء باستخراج البطاقات التموينية نيابة عن المواطنين.

وبحسب بيان للمركز، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي شخص وسيط باستخراج أو تحديث أو تجديد البطاقات التموينية نيابة عن المواطن، وأن استخراج البطاقة التموينية سواء كانت جديدة أو بدل تالف أو بدل فاقد، يكون من خلال مراكز الخدمة المتطورة ومكاتب التموين بمختلف محافظات الجمهورية بحضور صاحب البطاقة شخصياً، أو من خلال الدخول عبر موقع "دعم مصر" المعني بذلك، محذرة كافة المواطنين من التعامل مع أي شخص أو جهة غير معتمدة بهذا الصدد.

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6- التموين توجه رسالة جديدة لأصحاب البطاقات بشأن رقم الهاتف

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه يجب أن يكون رقم الهاتف الذي سيتم تسجيله على موقع دعم مصر، مسجلًا في شركة الاتصالات باسم نفس الشخص صاحب البطاقة أو باسم أحد المستفدين.

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وقال "مدكور" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه "بالفرض إذا قام المواطن بتسجيل رقم يستخدمه فعليًا ولكن غير مسجل باسمه أو باسم أحد المستفدين من البطاقة فكأنه لم يفعل شيئًا، ومطلوب منه إعادة التسجيل مرة أخرى".

وأوضح مستشار وزير التموين أن الغرض من عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول؛ التأكد من هوية حاملي البطاقات التموينية، وضمان تحديث بيانات المواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستفيدين من الدعم الحكومي المقيدين عليها.

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7- بعد تسجيل رقم الهاتف.. مصادر: إجراء جديد حال طلب استرجاع بطاقة التموين أو تلفها

كشف مصادر حكومية، أنه من المنتظر صدور قرار بإلغاء تعامل المواطنين مع الشباك الخاص بمركز نظم المعلومات والحواسب بمدينة السلام التابع لوزارة الإنتاج الحربي، حيث كان يتردد عليه مئات المواطنين للحصول على الخدمات التموينية مثل الرقم السري وغيرها.

وأضافت المصادر في تصريات لـ"الخليج 365"، أنه بعد انتهاء المواطنين من تسجيل أرقام هواتفهم أو تغييرها عبر موقع دعم مصر، سيكون المواطن غير مطلوب منه الذهاب إلى مقر الإنتاج الحربي، وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها سيتقدم المواطن بطلب إلى مكتب التموين التابع له وسيتم تنفيذ طلبه خلال 15 يوما، ويتمكن من الحصول على الرقم السري عبر رسالة بعد استلام البطاقة وإرسال رقم 1 إلى 91237 أو إلى 9136 مكتوبًا فيها 1 بشرط الكتابة باللغة الإنجليزية وليس العربية.

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8- الحكومة تحسم الجدل بشأن إيقاف بطاقة التموين حال عدم تسجيل رقم الهاتف (بيان رسمي)

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وقف البطاقات التموينية حال عدم تحديث أصحابها بياناتهم بإضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم.

وبحسب بيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف البطاقات التموينية حال عدم تعديل بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمي لتحديث البيانات "دعم مصر".

وأوضحت وزارة التموين أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، لافتةً إلى أن الهدف من تسجيل أرقام الهواتف هو استكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

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9- خطأ 902.. ماذا تفعل عند ظهور رسائل أثناء استخدامك لبطاقة التموين؟

قال مصدر حكومي، إن أغلب المواطنين من مستخدمي بطاقة التموين سواء لصرف الخبز يوميًا أو لصرف السلع التموينية شهريًا، يلاحظون ظهور رسالة عبر ماكينة الصرف تفيد بوجود خطأ معين مصحوب برقم ما.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365": "إذا ظهرت رسالة خطأ (902)، معني ذلك وجود مشكلة في ماكينة التاجر، وإذا جرب المواطن البطاقة من تأجر آخر، لن تحدث مشكلة وستعمل البطاقة بشكل طبيعي.

وأوضح المصدر: "أنه إذا ظهرت رسالة خطأ (904) معني ذلك أن البطاقة تالفة، وعلى المواطن أن يقدم طلبًا لاستخراج بدل تالف من مكتب التموين التابع له".

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10- التطبيق خلال شهرين.. مصدر يكشف عن مواصفات جديدة لـ"رغيف العيش"

كشف مصدر حكومي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة انتهت من دراسة المشروع الخاص بتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز عبر إضافة عناصر الفيتامينات الغذائية مثل الحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، وأنه من المقرر تطبيق ذلك خلال شهرين.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الهدف الرئيسي من إضافة تلك المواد هو علاج الأنيميا والتقزم، لعلاج سوء التغذية الناتج عن عدم الاعتماد على الأطعمة الغنية بالحديد، فالحديد يلعب دورًا أساسيًا في تصنيع الهيموجلوبين في الدم والميوجلوبين في العضلات والذي يساعد على نقل الدم المؤكسد إلى خلايا أعضاء الجسم المختلفة؛ لتساعدها على القيام بوظائفها الحيوية.

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11- لعلاج نوعين من الأمراض.. مواصفات جديدة لـ"رغيف العيش" خلال 60 يومًا (فيديوجرافيك)

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة انتهت من دراسة المشروع الخاص بتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز عبر إضافة عناصر الفيتامينات الغذائية مثل الحديد، على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، وأنه من المقرر تطبيق ذلك خلال شهرين.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهدف الرئيسي من إضافة تلك المواد هو علاج الأنيميا والتقزم، لعلاج سوء التغذية الناتج عن عدم الاعتماد على الأطعمة الغنية بالحديد، فالحديد يلعب دورًا أساسيًا في تصنيع الهيموجلوبين في الدم والميوجلوبين في العضلات، الذي يساعد على نقل الدم المؤكسد إلى خلايا أعضاء الجسم المختلفة؛ لتساعدها على القيام بوظائفها الحيوية.

للمزيد من هنا..

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