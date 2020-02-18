اليوم.. محاكمة زياد العليمي بتهمة بث أخبار كاذبة أمام "جنح المقطم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محكمة المحامي زياد العليمي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت نيابة المقطم أحالت "العليمي" للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة "بي بي سي" البريطانية.

وقال نجاد البرعي، محامي "العليمي" في بيان أمس الإثنين، إن التحريات زعمت أن موكله نشر أخبارًا كاذبة بهدف إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام في حواره مع القناة البريطانية المذاعة فضائيًا للعامة.

يذكر أن زياد العليمي محبوس احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.