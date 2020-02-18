أخبار مصر | كيفية صرف النفقة عن طريق الهاتف المحمول

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يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتقديم خدمة للمرأة من خلال محفظة إفتراضية على الهاتف المحمول، توضع فيها الأموال، يمكن من خلالها دفع الفواتير والشراء وتحويل واستقبال الأموال، بدون استخدام نقود "كاش" وبدون حاجة لحساب بنكي لمستخدم هذه الخدمة.

وننشر تفاصيل إستخدام الخدمة كالأتي:

1- ملء استمارة الخدمة:

يتطلب الإشتراك في الخدمة التوجه لأحد فروع بنك ناصر، وملء استمارة الاشتراك في خدمة "تحويل النفقة عبـر المحمول".

2- شركة المحمـول:

بعد ملئ إستمارة الإشتراك، سيكون من الضروري فتح محفظة ذكية، من خلال أي فرع لشركة المحمول التابعة لها المستحقة، لتتمكن من الحصول على النفقة من خلال هذه المحفظة.

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3- رسـالة بالنفـقـة:

بعد انتهاء مرحلة الاشتراك، ستتلقى المستحقة رسالة شهرية عبر هاتفها المحمول تخبرها بأن قيمة ما تحصله من النفقة أصبح في محفظتها الذكية، وهذه الرسالة ستتضمن كودًا، من خلاله تستطيع صرف النفقة من شركة المحمول.

4- فرع شــركة المحمـول:

المرحلة الأخيرة، هي التوجه لأي فرع لشركة المحمول الذي تتبعه المستحقة، أو أي فرع يقدم خدمات فوري لتتمكن من صرف النفقـــة في وقتها.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس "عبدالفتاح السيسي" عن عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، بادرةً إيجابيةً تكشف عن تقديره الكبير للمرأة، لذا فقد قام البنك بتوجيه من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى السابقة بتوقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر، وأربعة شركات محمول بهدف صرف النفقة للمطلقات والمستحقين من خلال الهاتف المحمول.

