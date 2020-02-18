أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يتواصل مع أسرة شيخ الأثريين الراحل

وتقدمت الابنة الكبرى للدكتور علي رضوان بالشكر لوزارة السياحة والآثار، وقالت إنها فخورة بكونها تنتمي لهذا الرجل الذي أحب بلاده وزرع هذا الحب في نفوس أسرته، وأعطى كل وقته لعلمه وأبحاثه، وأفاد الآخرين ولم يهمل في حقوق أبنائه أبدًا.

وقالت ابنته الصغرى -باكية بالدموع- إنها فخورة بانتمائها للتل الكبير، والتي سيكون فيها مدرسة باسم والدها، وهي سعيدة بتشريف أهالي التل الكبير حفل التأبين، وأبيها كان يحب بلده فهو رجل أصيل وقام بتربيتهم على ذلك.

وشهد حفل التأبين لفيف من أساتذة الآثار في جامعات مصر المختلفة، ومديري المعاهد الأجنبية، وأصدقاء وتلاميذ وزملاء الراحل سواء من كلية الاثار أو من وزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلي للآثار.

