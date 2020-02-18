أخبار مصر | السياحة تقيم حفل تأبين لعالم المصريات علي رضوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة تقيم حفل تأبين لعالم المصريات علي رضوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام اتحاد الأثريين العرب، ناعيًا الدكتور علي رضوان، عالم المصريات: لقد كان الراحل العظيم له سيرة عطرة مليئة بالعطاء والوفاء والإخلاص، فكان مهمومًا بحب مصر وحضارتها، وأمينًا على مصر وآثارها، وأبحاثه الأثرية شاهدة على مكانته المحلية والإقليمية وأبحاثه جادة، وتلاميذه يدينون له بالفضل بأياديه البيضاء عليهم.

جاء ذلك في كلمة الكحلاوي خلال حفل تأبين عالم المصريات الكبير الدكتور علي رضوان، عميد كلية الآثار الأسبق ورئيس اتحاد الاثاريين العرب، الذي وافته المنيه يوم الأربعاء الماضي، والحفل نظمته وزارة السياحة والآثار بمقرها بالزمالك مساء أمس.

وتابع الكحلاوي: أنعيه وكأني أنعي نفسي فأنا رفيق دربه لـ 50 عامًا مضت منذ عام 1974، حيث جمعت بيننا محبة الله وكنت قريبًا منه ومن بيته، وكان حصنًا منيعًا للزود عن الآثار وقضاياها في مصر والوطن العربي، وكنا علي قلب رجل واحد في المواقف التي مررنا بها سويا وتوج الله جهودنا بإنشاء صرح إتحاد الأثريين العرب ليكون منارة شامخة تحكي للأجيال قصة التأخي والحب والوفاء، وكم كانت لحظة صعبة عندما أخذت رأسه علي صدري وأنا ألقنه الشهادة وهو في سكرات الموت.

وأضاف: كانت له مواقف حاسمة في اليونسكو منها الوفد السوداني الذي تقدم لتسجيل موقع أهرامات مروي وهو من أكبر المواقع الأثرية في السودان ورفض الملف من اليونسكو ولم تسجله فطلب الدكتور علي رضوان الكلمة وفتح الملف مرة أخرى، وظل يحاضر ساعة ونصف في أروقة اليونسكو حتى نجح في أن ينتزع موافقة اليونسكو بالكامل علي تسجيل موقع مروي مما جعل الرئيس السوداني يبعث له بطائرة خاصة ومنحه وساما علي ما قدمه.

وشهد حفل التأبين لفيف من أساتذة الآثار في جامعات مصر المختلفة، ومديري المعاهد الأجنبية، وأصدقاء وتلاميذ وزملاء الراحل سواء من كلية الآثار أو من وزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلى للآثار.