شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث التعاون مع «الليونز» للنهوض بالقطاعات الحيوية والخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التسريع والدفع بالجهود التنموية، مشيرا إلى أن المجتمع المدني ركيزة تنموية أساسية في الاستراتيجية التنموية الجاري اعدادها لتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة بما يتسق ويدفع بتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتترجمها الحكومة إلى استراتيجيات وخطوات ومشروعات متنوعة في اطار ضوابط وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

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جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه وفدا من مؤسسة ليونز مصر منطقة «352»، الجمعية العالمية لنوادي الليونز مصر، الاثنين، بحضور الدكتورة نيفين صادق، والدكتورة نادية أبوسالم، والمهندس رضا محمد عبدالستار، أعضاء الليونز، ونهى محمد، مدير ادارة التعاون الدولي بالمحافظة، والمهندسة دينا عمر سليمان، من شركة مياه بني سويف، لبحث تعظيم سبل التعاون بين المحافظة والمؤسسة في كافة المجالات التنموية،والاتفاق على أطر عامة وخطوات عملية للتوسع في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تدفع بجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار المحافظ إلى أهمية أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني وفق رؤية موحدة لتنفيذ مشروعات محددة في قطاعات بعينها ذات الأولوية عبر مراحل حتى تصل التنمية لكل القطاعات وتشمل كل فئات المجتمع، منوها بأن هذا التوجه هو ما تم وضعه في الاعتبار ضمن استراتجية المحافظة التنموية، حيث تم تحديد الأولويات في القطاعات، والأولوية في كل قطاع للبدء بها، على أن تتكامل كافة الجهود والمشروعات في حلقات متصلة وليست منعزلة يما يجعل كل مشروع له عوائد مباشرة على القطاع المعني بالتنمية بجانب عوائد أخرى غير مباشرة تعود على قطاعات خدمية أو تنموية أخرى، وبما يضمن الاستدامة.

وألمح المحافظ إلى بعض التفاصيل والخطوات العملية، موضحا أنه يفضل البدء بتوجيه جهود التنمية نحو قطاع واحد لتحقيق النهوض به، وذلك حسب الأولوية التنموية، قائلا: «سنبدأ بتنمية قطاع بعينه تنمية شاملة،وذلك يعني أيضا العمل بالتوازي في القطاعات الأخرى حسب خطة الدولة، ولكن ما سيتم هو توجيه معظم الجهود نحو قطاع محدد ذي أولوية لتحقيق نقلة نوعية به ،حيث وضعنا على مؤشىر البوصلة التنموية للمحافظة بعض القطاعات ذات الأولوية مثل: الصرف الصحي بالقرى، والصحة، والسياحة، والاستثمار».