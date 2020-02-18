شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 77 مخالفة على النيل فى 8 محافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والري، حملة لإزالة 77 مخالفة بمحافظات "الغربية – البحيرة – الدقهلية – دمياط – أسيوط – سوهاج – المنيا – أسوان"، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ يناير 2015 لحوالي 51 ألفًا و623.

يأتي اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمي للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التي تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه في فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر" تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى إمبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن إنشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافتيريات وأماكن للجلوس.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومنتزه للمواطنين.

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جدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكل محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدٍ علي مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات، وما زال القطاع وأجهزته مستمرًا بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات .