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طلاب هندسة حلوان يصممون الكبارى للمشاركة فى مسابقة إنشائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك طلاب كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان في المسابقة الهندسية المدنية المقرر انطلاقها الأيام المقبلة، وتعتبر المسابقة الأولى من نوعها في الجامعات المصرية، وتقام المسابقة على أسس ومعايير عالمية لإخراج أفضل وأقوى المشاريع والابتكارات الانشائية التي يتم تنفيذها من قبل الطلاب المشاركين في المسابقة.

ويشارك طلاب كلية الهندسة في 3 منافسات ضمن المسابقة وهى مسابقة المكرونة "كبارى الاسباجتى" والتي تهدف إلى كيفية إنشاء وبناء كبارى وجسور من المكرونة بتصميم هندسى لتحمل أكبر قدر من الأحمال بأقل وزن وباستخدام مواد ضعيفة "المكرونة الاسباجيتي"، ويتكون الفريق من 8 طلاب 5 من قسم الهندسة المدنية و3 من الأقسام المختلفة بالكلية وتعد المسابقة خاصة بدفعة أولى تخصص فقط.

أما المسابقة الثانية فتتمثل في محاكاة لتصميم وتنفيذ منشأ يحتوى على مواد لها حساسية عالية أو أسلحة ومعدات مهمة والتعبير عن المنشأ يتم من خلال فرايم خرسانى بأبعاد محددة.

وفى منافسة المشاريع العامة، ينافس طلاب كلية هندسة المطرية بإنشاء مشاريع ماكيت والبحث عن كيفية تنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع وإنتاج أفكار لحل مشاكل على أرض الواقع وتقديم أبحاث على هذه الأفكار والحلول وشرح كيفية تنفيذها، وفيما يخص مسابقة الزلازل فتهدف إلى كيفية إنشاء مبنى بأبعاد وارتفاعات محددة لمقاومة الأحمال الجانبية "أحمال الزلازل" باستخدام مواد ضعيفة وهى المكرونة الاسباجتي وهى الأولى من نوعها في الجامعات المصرية حيث تعتمد على تحمل أكبر قدر من احمال الزلازل في أكبر وقت ممكن وبأقل وزن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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