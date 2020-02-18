شكرا لقرائتكم خبر عن بمسلة و 4 كباش فرعونية.. إنجاز 90 % من أعمال تطوير ميدان التحرير (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميدان التحرير بوسط القاهرة، إنجاز ما يقرب من 90% من أعمال التطوير، والتى شملت جميع أرجاء الميدان أهمها صينية الميدان التى تم تركيب مسلة فرعونية الجارى الانتهاء من ترميمها، بالإضافة إلى تثبيت 4 كباش فرعونية حول المسلة يحيط بهم نافورة دائرية.

وترصد الصور التالية آخر ما تم بالميدان بعد الانتهاء من تثبيت كل أجزاء المسلة، والانتهاء من قواعد تثبيت الكباش الفرعونية الأربعة، حيث تفقد الميدان من مؤخرا رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة أعمال التطوير التى قاربت على الانتهاء.

يذكر أن المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوى على شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالى 19 مترا ويصل وزنها إلى حوالى 90 طنا، وهى منحوتة من حجر الجرانيت الوردى وتتميز بجمال نقوشها التى تصور الملك رمسيس الثانى واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار قام بترميم وتركيب مسلتين بمنطقة صان الحجر الأثرية، ومسلتين بمدينه الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقل مسلة إلى المتحف المصرى الكبير.

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و تم تركيب الأجزاء الأخرى من المسلة على قاعدة مرتفعة حتى تكون بعيده عن أيدى المشاة ومرتادى الميدان، فيما خضعت جميع أجزاء المسلة إلى أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مرممى المجلس الأعلى للآثار.

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير للميدان بالكامل بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن انطباعات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على أعمال إنشاءات ميدان التحرير كانت إيجابية، حيث أشاد بالجهد المبذول، مضيفًا: "أنجزنا 90% من المطلوب فى أعمال التطوير بالميدان، جرى وضع المسلة فى المكان المطلوب، وجارٍ وضع القواعد الأسمنتية التى سيتم نصب 4 كباش عليها، وستكون حول المسلة"، مضيفا أن نظام الإضاءة المزمع تطبيقه فى ميدان التحرير، لم يره المصريون من قبل فى الميدان، وربما غير مسبوق فى أى ميدان بمصر، وهناك شركة عالمية وضعت تصميمات لنظم الإضاءة للمبانى المحيطة فى الميدان، وخلال أسابيع قليلة سيجرى العمل بها".