شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات البيطرية": تحصين 692 كلبًا واستخراج 543 رخصة خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن أحدث التقارير الواردة من الإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة، توضح أن إجمالى الكلاب المحصنة خلال الشهر الماضى بلغت ( 692) حيوانا وعدد الرخص التى تم استخراجها (543) رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطرى .

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة "الطب البيطرى – الصحة – المحليات – البيئة، مشير إلى أن الأماكن المهجورة وتراكم القمامة تعتبر العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة، حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن مرض السعار يعد من أخطر الامراض المشتركة نظراً لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الاسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة، بإجراء خطة شاملة للمكافحة طبقاً للإمكانيات المتاحة ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك .

كانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت عن اعتماد عدد من الشروط المتبعة لاستخراج رخصة كلاب بداية من العام الجديد، كما تقوم الادارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة بمتابعة باعتماد خطتها الموسمية لتحصين الكلاب واستخراج الرخص من خلال مديريات الطب البيطرى، ومن بين الشروط لاستخراج الرخص يتقدم صاحب طلب الرخص للإدارة البيطرية الواقع فى نطاقها الكلب موضحا به عدد من الطلبات مثل بطاقة تسجيل الحيوان، إجراءات التحصين ضد مرض السعار، الكشف على الكلب فى الوحدة البيطرية قبل السير فى إجراءات الترخيص.