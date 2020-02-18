أخبار مصر | مشروع "بنها - المنصورة".. يرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشروع "بنها - المنصورة".. يرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتشمل هذه المشروعات، تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها - المنصورة، وفيما يلي تقدم الخليج 365 أبرز معلومات عن مشروع رفع كفاءة طريق بنها - المنصورة:
- يعد المشروع استكمالًا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا.
- الطريق بطول 73 كيلومترًا لحل التقاطعات السطحية، ويتكون من أربعة قطاعات.
- يشمل المشروع تنفيذ أعمال 5 كبارى علوية على الطريق وهي: أسنيت، كفر شكر، صهرجت، بشلا، وطنامل.
- تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه.
- تم الانتهاء من تنفيذ الأربع كباري: صهرجت، بشلا، طنامل، وكفر شكر، وفتحها أمام حركة المرور.
- سيتم الانتهاء من اتجاه القاهرة بكوبري أسنيت، بالتزامن مع الانتهاء مع المشروع بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل.
- كوبري أسنيت هو أحد الكباري الخمس بالمشروع.
- ساهمت الكباري الخمس في تحقيق سيولة مرورية كبيرة، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة.
- ساهمت أيضا في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري.
- مشروع تطوير طريق بنها - المنصورة يشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي.
- تشمل أعمال تأمين سلامة المرور بالطريق تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى.