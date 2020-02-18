شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يعلن ظهور نتائج الفرقة الأولى «تجارة القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن النسب المعروضة لنتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 – 2020 تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية.

أضاف «الخشت» عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، الاثنين، أنه تم إعلان الكثير من النتائج في معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية، وأنه باق جزء في المراجعة «حتى نتأكد من تطبيق قواعد العدالة».

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وأكد رئيس الجامعة ظهور نتائج الفرقة الأولى بكلية التجارة، جميع الشعب، مشيرًا إلى أن المتوسط العام لنسبة نجاح الفرقة الأولى لجميع الشعب 95.2%، وسيتم إعلان باقي الدفعات تباعًا بواقع فرقة كل 24 ساعة.

ويمكن الحصول على نتيجة الفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة القاهرة عبر هذا الرابط.