أخبار × 24 ساعة.. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات بـ"كورونا" فى الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية منها: هاني شاكر: طالما قناة مكملين الإرهابية دافعت عن المهرجانات "يبقي إحنا صح" أحمد حسن: فايلر طلب تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك فى الدوري "التعليم" تحذر المدارس من إذاعة الأغانى "غير اللائقة أخلاقيًا " الإنتاج الحربى: أنجزنا 237 مشروعا خلال 5 سنوات بتكلفة 25 مليار جنيه هاشتاج "متحف الشهداء".. دعوة لتخليد ذكرى شهداء مصر فى متحف خاص القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط Advertisements الصحة العالمية: أرقام الإصابات بـ"كورونا " فى الصين تظهر تراجع الأعداد صور.. "الطبنجة حلوان" ومعدات وذخائر فى مشروعات جديدة افتتحها السيسي اليوم ننشر أول صور للمدرعة المصرية سينا 200 #سفيه_الدوحه_وجزيه_المرتزقه.. وثيقة مسربة تكشف مكافأة تميم لمذيعى الجزيرة بعثة الأهلى تغادر القاهرة لمواجهة الزمالك فى كأس السوبر بأبو ظبى وزيرة الصحة لأطباء الحجر الصحى: فخورة إنى اشتغلت معاكم الرئيس السيسى يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربى ويتفقد المدرعة "سينا 200"

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