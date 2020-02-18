شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. "المتحف الكبير".. أسعار تذاكر أكبر صرح ثقافى فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المتحف المصرى الكبير يعد أكبر الصروح الثقافية حول العالم، وينتظر افتتاحه الجميع داخل مصر وخارجها، وهو الحدث المقرر له فى الربع الأخير من العام الحالى 2020، لما يضم من عدد كبير من القطع الأثرية، ويستعرض الإنفو التالى أسعار تذاكر الدخول للمتحف للمصريين والأجانب.

المتحف تذاكر الأجانب400 جنيه لقاعة توت عنخ آمون تذاكر الأجانب400 جنيه لقاعة توت عنخ آمون 200 جنيه للقاعات الرئيسية 500 جنيه "تذكرة المجمعة" لجميع القاعات

المصريون والعرب50 جنيها لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون المصريون والعرب50 جنيها لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون 30 جنيها للقاعات الرئيسية 60 جنيها للتذكرة المجمعة Advertisements

تذاكرالطلاب الأجانب200 جنيه لقاعة توت عنخ آمون تذاكرالطلاب الأجانب200 جنيه لقاعة توت عنخ آمون 100 للقاعات الرئيسية 250 جنيها للتذكرة المجمعة

الطلاب المصريون والعرب 30 جنيها تذكرة مجمعة الطلاب المصريون والعرب 30 جنيها تذكرة مجمعة

الأطفالمجانا حتى عمر 6 سنوات الأطفالمجانا حتى عمر 6 سنوات

تذكرة البوابات الخارجية 30 جنيها تخصم من تذاكر المتحف الداخلية تذكرة البوابات الخارجية 30 جنيها تخصم من تذاكر المتحف الداخلية

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