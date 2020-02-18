شكرا لقرائتكم خبر عن 65 يوما يتبقى على الشهر المعظم.. يبدأ فلكيا الجمعة 24 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حوالى 65 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن شهر رمضان المعظم ، فوفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية ، فيتبقى حوالى 65 يوما على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل المقبل وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.

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ووفقا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل ، وأخر أيامه السبت 23 مايو، ويكون أول أيامه هو أقلها من حيث عدد ساعات الصيام بـ 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6.28 ، أما أخر أيامه سيكون أطولها من حيث عدد ساعات الصيام بـ15 ساعة و 51 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:47.

وعن شهر رجب فيولد هلاله مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 32 مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من جمادى الأخرة عام 1441 هجريا الموافق 23 فبراير المقبل وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم فى بعض العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الإثنين 24 فبراير هو المتمم لشهر جمادى الأخرة لعام 1441 هجريا وتكون غرة شهر رجب فلكيا الثلاثاء 25 فبراير المقبل.