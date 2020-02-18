4 سيارات إطفاء تخمد حريقا في شقة بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا اندلع في وحدة سكنية بمنطقة الطالبية، مساء الإثنين.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار أمام محل مأكولات شهير بـ"كفر طهرمس".

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، واحصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، ومنعوا امتدادها إلى الشقق المجاورة، دون إصابات.

ونفذ رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتنتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق.