شكرا لقرائتكم خبر عن رد نائب رئيس المنصورة على فيديو «يا روح أمك»: «اعتدوا عليّ وأهانوني حتى لا أنفذ الإزالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت هبة محمود، نائب رئيس مركز المنصورة، على الفيديو المنتشر لها على موقع التواصل الاجتماعي أثناء التراشق بالألفاظ مع بعد المواطنين أثناء ازالة سلم مخالف بوسط الشارع قائلة «هم اعتدوا على في الأول وشدوني حتى لا أنفذ الإزالة وصوروا الفيديو بعد انفعالي عليهم».

وقالت نائب رئيس مركز المنصورة لـ «المصري اليوم»: «اللي صوّر الفيديو ونشره مقاول بنى أبراج مخالفة بمنطقة الزعفران، وهي مشهورة بإنتشار المخالفات، وأنا انتقلت لمركز ومدينة المنصورة منذ فترة بسيطة وواجهت المخالفات من المهد، وده أثار غضب المقاولين، واعتدوا عليّ وأهانوني، وأحدهم شدني من ظهري، وكنت هأقع فانفعلت عليهم فصوروني وهددوني بالفيديو قائلين (هانشيلك من مكانك زي زمايلك اللي قابلك).

وأضافت: «كان ممكن أجلس بمكتبي وأعمل مخالفات على الورق، لكن أنا بأنفذ تعليمات المحافظ وبنزل على رجلي لإزالة أي مخالفة من المهد واتعرض للمخاطر لأني بأشتغل بضمير، ولا أسمح بأي مخالفة، وقبل الواقعة عملت مخالفة لمقاول بنى 4 أدوار مخالفة فوق الرخصة، وهو اللي تتبعني في مخالفة السلم وتعدى على وصورني».

وتابعت: «وجدت نفسي في وسط مجموعة من الرجال والمقاولين والسماسرة وجمعوا بعض حتى لا أزيل السلم المخالف اللي أكل الشارع، وكان لازم أقف لهم لأني لو خفت ومشيت لن أستطيع أن أزيل أي مخالفة بعد».

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وواصلت منفعله: «صاحب المخالفة بعد إزالتها وحدوث المشكلة أعاد بناء السلم مرة ثانية ونزلت تاني وأنا لا أعرفه ولا أعرف أي شخص في المنطقة، ولكن طالما أنا في عملي لن أسمح بوجود مخالفة».

وأشارت إلى أن منطقة الزعفران بها أبراج مخالفة ومنازل عديدة والشوارع ضيقة وبدون صرف صحي، والتراخي في إزالة المخالفات سيؤدي إلى انهيار العقارات وحدوث كارثة حقيقية».

كان عدد من رواد صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تداولوا مقطع فيديو تظهر به هبة محمود نائب رئيس مركز المنصورة وهي تزيل سلم مخالف يستولى على مساحة كبيرة من الشارع العام وسط تراشق بالألفاظ بينها وبين أحد المواطنين.

وتظهر نائب رئيس مركز المنصورة في الفيديو وهي توجه كلامها لأحد المواطنين وهي تقول «ياروح أمك، أنا محترمة أحسن من التخين هنا، انت بتتعدى على، أنت شغال إيه، وبتتهجم عليا ليه وتشدني ليه وأنا باشوف شغلي، هو انت صفتك أيه هنا».

ورد المواطن، والذي يظهر بصوته فقط «أنت بلطجية، أيه قلة الأدب دي، أنا مصورك وانتي تضربي في الناس والله لأوديكي في داهية النهاردة، وليس معك قرار إزالة».