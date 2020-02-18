فيديو.. اغتصاب البراءة فى المرج.. زوج الأم يغتصب طفلتها حتى الموت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جريمة بشعة اهتزت لها منطقة المرج، وهى واقعة اغتصاب طفلة عمرها 4 سنوات، مما أدى إلى مصرعها متأثرة بحالة نزيف حاد، بعد أن أشارت التحقيقات المبدئية أن زوج والدتها "عاطل "، ارتكب الواقعة فى غياب الأم عن المنزل. Advertisements الفيديو التالى يرصد تفاصيل الواقعة وكيف اكتشفت جهات التحقيق مرتكب الجريمة.

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