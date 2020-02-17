شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عن قرار هاني شاكر بمنعه من الغناء: «خراب بيوت.. ومطلوب مني أدفع 40 ألف جنيه يوميًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطرب عمر كمال إنه تلقى خبرًا يفيد بإيقافه عن العمل من نقابة المهن الموسيقية، مضيفًا: «مطلوب مني كل يوم الصبح دلوقتي أصلي ركعتين، وأدفع 40 ألف جنيه شروط جزائية للناس».

وأضاف «كمال»، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «هاني شاكر ونقابة المهن الموسيقية فوق راسي، وأنا مطرب بقالي 4 سنوات ولم يكن لي أي مشكلة».

وأكمل عمر كمال: «ده خراب بيوت مش مقبول وأنا شاب في بداية حياتي ومش هقدر أستحمل أدفع كل يوم 40 ألف جنيه شروطا جزائية إحنا ماضيين عقود كثيرة، احترمت قرار النقابة وكان عندي فرح في أحد الفنادق بالأمس وذهبت للعريس كي أعتذر له، والشرطة لم تمنعني، وذهبت إلى الفرح بنفسي ولم يكن معي فرقة أو ميكروفون».