شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحد العائدين من الحجر الصحي: «تخن شوية.. والملوخية مستنياه في البيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أمانى زوجة الدكتور محمد بلال، أحد المصريين العائدين من ووهان، إن «الأتوبيسات أخدتهم من المكان الموجودين فيه ونزلوا في ميدان عبدالمنعم رياض، وكنا في استقبالهم»، مضيفة: «تخن شوية، مستريح بقى، والملوخية مستنياه في البيت».

وتابعت خلال مداخلة هاتفية، الليلة: «كانوا بينزلوا في الشمس وبيلعبوا كرة، بس الحمد لله هو كويس جداً»، فيما قال محمد بلال أحد المصريين الخارجين من الحجر الصحى: «نشعر بمنتهى السعادة والفخر، شعورنا منتهى السعادة وممزوجة بالفخر».

واستطردت: «اتسخرت لينا إمكانيات وقدام كل جاليات العالم لنا الفخر إن لسه زمايلنا هناك بيبعتولنا إننا محظوظين ببلدنا».