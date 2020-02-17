شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يحضر حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الحفل الموسيقي الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، للموسيقار عمر خيرت، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الإثنين.

ورحب الموسيقار عمر خيرت برئيس الوزراء بعد عزف موسيقى أغنية «فيها حاجة حلوة».

كما وجّه «خيرت» التحية للقوات المسلحة والشرطة وعزف عددا من المقطوعات الموسيقية منها: «العرافة والعطور الساحرة، وخللي بالك من عقلك، وهي دي الحياة، وفي هويد الليل، ومسألة مبدأ، وزي الهوا، وموسيقى فيلم إعدام ميت، والنوم في العسل، ومسلسل الخواجة عبدالقادر، و100 سنة سينما، ودعاء الله يا الله» .