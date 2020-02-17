شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث مع محافظ بورسعيد تحديث المخطط الاستراتيجي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، بمقر الوزارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاثنين، بحضور قيادات من الجانبين، حيث تم استعراض خطوات العمل التنفيذي في مشروعات الإسكان القائمة بالمحافظة، التي عرضها المحافظ، ووجهه النظر حول تخطي بعض العقبات الفنيه التي تظهر أثناء التنفيذ.

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كما عرض محافظ بورسعيد الخطط والمشاريع المستقبليه بمختلف المجالات بما تمثله بورسعيد من أهميه كقاطره للاقتصاد القومي المصري، وتضمن اللقاء سبل الحفاظ على التراث المعماري والمباني التراثية ببورسعيد، والتي تحتل المرتبه الثالثه على مستوى الجمهوريه في عدد المباني التراثيه القائمة بها.

وأبدى الوزير ترحيبه بالمساهمة في دعم المشروعات العمرانية ومشروعات البنيه التحتيه التي تحافظ على ما وصلت إليه بورسعيد من مستوى متميز بين المحافظات، إلى جانب دعم خطط المحافظه للاحتفاظ بعدم وجود عشوائيات بها، كما تم مناقشه دفع العمل في مشروعات المرافق العامة والخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي في المرحله الثالثه منه والجاري العمل بها.

كما تمت مناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة بورسعيد، بما يتفق مع تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها المختلفة، وذلك بحضور عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أشرف المقدم، أستاذ العمارة بكلية الهندسة في بورسعيد، والمهندس السيد خلف، مستشار المحافظ، المهندس عماد البرشة، وكيل مديرية الإسكان، والمهندس رحاب البطوط، مدير التخطيط العمراني.