شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون من الصين ينهون مرحلة «رعب كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت فترة الحجر الصحى، للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، الإثنين، بعد الاطمئنان على خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وانتهاء فترة الاحتجاز في مستشفى النجيلة في محافظة مطروح، التي استمرت 14 يوما هي فترة حضانة الفيروس، وأكدوا أثناء عودتهم إلى منازلهم، أن الدولة أدت دورها على أكمل وجه، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأشادوا بـ«مستوى النظافة والخدمات المقدمة لهم في فترة احتجازهم».

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن الوزارة تتابع حالة الصينى الحامل لفيروس كورونا المستجد بشكل دقيق على مدار 24 ساعة، مؤكدا أنه حتى الآن لم تظهر عليه أي من أعراض الإصابة ومن المرجح أن جهاز المناعة استطاع مقاومة الفيروس.

وأضاف مجاهد لـ«المصرى اليوم» أنه بالنسبة للمخالطين للحالة سواء في العمل أو محل السكن يخضعون أيضا للحجر الصحى الذاتى في مساكنهم بحيث يتم التزام المسكن طوال فترة الـ 14 يوماً حضانة الفيروس ومتابعتهم بشكل لحظى من خلال قطاع الطب الوقائى بالوزارة، مشددا على أن جميعهم لم تظهر عليهم أي من أعراض الفيروس.

Advertisements

وقالت الدكتورة رحاب السواح بكلية العلوم بمدينة ووهان: «حالتى كانت شديدة الخصوصية لأننى حامل، وفجأة سمعنا عن اكتشاف الفيروس، وتحولت المدينة إلى مكان مهجور، وتم حظر حركة وسائل النقل الداخلية، وأحسست بالرعب، ثم فوجئت باتصال السفارة المصرية في الصين، يخبروننى بأن المسؤولين في الطريق لنقلنا إلى المطار، وتبدد خوفى عندما تحول كلام مسؤولى السفارة في دقائق إلى واقع عملى، وتم نقلنا مع مراعاة وضعى الصحى كحامل».

وفى الصين، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسى بلغ 1770 شخصا، حتى أمس الأول، وزاد عدد الوفيات بالفيروس في إقليم هوبى بوسط البلاد 100 حالة، وسُجلت 90% تقريبا من الحالات الجديدة للوفيات والإصابات في مدينة ووهان، عاصمة إقليم هوبى التي يقطنها حوالى 11 مليون نسمة، وقالت المسؤولة بلجنة الصحة الوطنية الصينية قوه يان هونج، أمس، إن فيروس كورونا قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه، مضيفة أن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس في ووهان، انخفضت إلى 18% بعدما كانت 38% في بداية التفشى.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أمس، إن أبرز لجنة في البرلمان الصينى ستجتمع غدا، لبحث ما إذا كانت سترجئ الجلسة البرلمانية السنوية الكاملة المقررة في مارس المقبل بسبب انتشار كورونا.

وأعلن خبراء بمنظمة الصحة العالمية أنه من المبكر للغاية القول بأن المرض بلغ ذروته، ونجحت جهود علاج 10844 شخصا وخرجوا من المستشفيات بالصين، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة خارج الصين، أكثر من 600 شخص في 30 دولة، معظمهم ممن زاروا مدنا صينية، فضلا عن وفاة 5 مصابين منهم.

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جيورجيفا من أن الوباء قد تكون له انعكاسات سلبية على النمو العالمى في 2020 بحسب قدرة الصين على احتوائه، وقالت: «تقديرنا الحالى أن النمو سيكون بنسبة 3.3%، وقد ينخفض بنسبة 0.1 إلى 0.2%».