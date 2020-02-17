شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز تصنيع الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، يفتتح خلال العام الجارى مركز تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالتعاون مع الصين، إلى جانب تفعيل جميع بروتوكولات التعاون مع الدول المختلفة في مجالات الفضاء، ومنها وكالة الفضاء الفرنسية.

واستعرض عبدالغفار، خلال افتتاحه فعاليات يوم الفضاء المصرى، الذي نظمته (وكالة الفضاء المصرية) بالتعاون مع مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية، وبالاشتراك مع (المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا)، بمقر مركز إعداد القادة وإدارة الأعمال بالقاهرة، أمس، أهم الشراكات مع الدول الصديقة في مجالات علوم الفضاء، وفى مقدمتها فرنسا وكازاخستان وإيطاليا والصين، مشيرًا إلى أن التعاون لا يقتصر فقط على الدول الأوروبية، بل يمتد إلى كل من أمريكا وآسيا، ومنها الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال قمة (تيكاد 7) باليابان.

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وأكد وزير التعليم العالى أن مجالات الفضاء لا تتوقف على تصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها، بل أيضًا مجالات البحث العلمى ومنها الطب الفضائى ومجالات أخرى عديدة.وكشف الرئيس التنفيذى للوكالة الدكتور محمد القوصى عن الخطط المستقبلية وبرامج الوكالة خلال الفترة المقبلة، والتى تشمل عددا من المحاور التدريبية والتعليمية المختلفة، وكذلك الشراكات والبروتوكولات مع الجامعات المصرية.

وأشار إلى ما حققته مصر من إنجازات في مجال الفضاء، مؤكدا أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة مجهود كبير من الكوادر المصرية المتخصصة، بما يحقق التنمية والأمن القومى المصرى، وشدد على حرص الوكالة على وضع برنامج زمنى على مدى 10 سنوات مقبلة، يلبى طموحات مصر في مجال الفضاء، والذى تعدى إطلاق الأقمار الصناعية ليتحول إلى استكشاف الفضاء الخارجى وما به من نفايات فضائية نتيجة الأنشطة الكثيفة للدول المختلفة، وكذلك الأبحاث العلمية كالطب الفضائى.

ولفت إلى أن الطموحات المصرية لا تتوقف عند ذلك، بل تتعداه إلى إرسال مركبة للفضاء الخارجى، وهو مجال يجب أن تواكبه الدولة المصرية. واستعرض العاملون بوكالة الفضاء المصرية أهم إنجازاتها في مجال الفضاء طوال السنوات الماضية، وحتى إعلان إنشاء وكالة الفضاء المصرية، حيث يعد يوم الفضاء المصرى منصة متخصصة لتنظيم برامج وأنشطة علمية ومجتمعية لتبادل الخبرات والبحوث بين المختصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء في مصر والمنطقة العربية والإفريقية.