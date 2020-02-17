شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحظر أغاني المهرجانات.. ومديرية القاهرة تهدد المديرين بالفصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، أمس، قراراً بفصل مدير أي مدرسة، يثبت تشغيلها أغانى المهرجانات في أي وقت طوال اليوم الدراسى.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الوزارة خاطبت المديريات التعليمية والمدارس بمنع تشغيل الأغانى الهابطة وأغانى المهرجانات داخل المدارس، خاصة بعد انتشار فيديو لعدد من الطلاب يرددون أغنية «بنت الجيران» داخل فناء إحدى المدارس خلال اليوم الدراسى، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولى المدرسة، رغم عدم إعلان تفاصيل ومكان الواقعة، والتشديد على ضرورة تشغيل النشيد الوطنى والأغانى الدينية والارتقاء بذوق الطلاب وثقافتهم والابتعاد بهم عن كل ما هو هابط ومبتذل أو غير أخلاقى.

من جهة أخرى، عقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون المدارس الفنية، اجتماعًا مع مجموعة من طلاب الدبلومات «صناعى، زراعى، تجارى، وفندقى» وممثلى اتحاد طلاب مصر، لمناقشة مواعيد امتحانات للعام الجارى، إذ تم الاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم ومدى ملاءمة الجداول المقترحة لهم.

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وتم الاتفاق خال الاجتماع على أن تبدأ الامتحانات، السبت 15 مايو المقبل، وتستمر على مدار أسبوعين لتنتهى الخميس 4 يونيو المقبل، على أن تبدأ «الامتحانات العملية» قبل «النظرية» بأسبوع، وتستكمل باقى الاختبارات العملية لبعض التخصصات بعد انتهاء الامتحانات كافة.

وقال «مجاهد» إن الاجتماع يهدف إلى إشراك طلاب التعليم الفنى في منظومة إجراء امتحانات الدبلومات الفنية، ومناقشة جداول الامتحانات لجميع التخصصات، بنظاميها الـ3 والـ5 سنوات، وكذلك التعليم المزدوج والمهنى للدور الأول 2020، خاصة أن دبلوم الزراعة يشمل 188 امتحانًا، والتجارة 115 امتحانًا، والفندقى 248 اختبارًا، أمّا الصناعة فتبلغ 1474 امتحانًا، بإجمالى 2025 امتحانًا، الأمر الذي يتطلب جهدًا كبيرًا لإعدادها وتنسيق جداولها وتصحيحها، لافتًا إلى أنه تمت زيادة عدد أيام الإجازات الفاصلة خلال فترة الامتحانات؛ لإتاحة فرصة أكبر للاستذكار.

وأضاف «مجاهد» أنه نظرًا لانقراض بعض المهن نتيجة التطور التكنولوجى السريع والتحول الرقمى، تبدأ الوزارة في يونيو المقبل، مشروعًا جديدًا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتحديث التعليم الفنى التجارى وإضافة تخصصات جديدة تخدم سوق العمل، وتطرق إلى المدارس التكنولوجية التي يتم إنشاؤها بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وتهدف إلى اكتساب مهارات حقيقية تخدم الصناعة وسوق العمل، مشيرًا إلى أن مدارس التأسيس العسكرى حققت هذا العام انضباطًا كبيرًا، فضلًا عن ممارسة الأنشطة الرياضية، وتوفير الزى العسكرى لجميع الصفوف الدراسية بالمدرسة، إذ بلغت هذا العام 27 مدرسة، يضاف إليها 99 أخرى، سبتمبر المقبل.

وأعلنت الوزارة ضوابط أداء طلاب المدارس الدولية لامتحانات الثانوية العامة (2019- 2020)، إذ تم تكليف مندوب بتفويض من المدرسة للحضور إلى الإدارة العامة للامتحانات، لاستلام استمارات التقدم وتحريرها من قبل الطلاب، على أن يرفق بها كشف درجات لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، أو ما يعادلها، وكشف درجات للصف الأول الثانوى العام في (اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا)، وكشف درجات للصف الثانى الثانوى الأم في (اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان)، بالإضافة إلى مادتى (التاريخ والجغرافيا) بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات الأدبية، وما يفيد بسداد 500 جنيه عن كل مادة باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.