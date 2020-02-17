شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: حريصون على التواصل مع أمريكا لتحقيق الأهداف المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أمس، وفدًا من الكونجرس الأمريكي.

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وعبر أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود الرابطة حول العالم في التعامل مع أفكار التطرف والعنف والإرهاب وبنائها جسور الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم والشعوب. وثمّن الوفد جهود رابطة العالم الإسلامى في تعزيز التواصل الحضارى بين مختلف الأديان والثقافات ومبادراتها العالمية لتحقيق التطلعات الإنسانية المشتركة، مشيدين بخطاب الرابطة في معالجة العديد من القضايا المهمة، والأثر الكبير لزيارات رابطة العالم الإسلامى الهادفة لنشر الوعى وتعزيز الوئام بين أتباع الأديان.

من جانبه، رحّب العيسى بأعضاء الوفد، مؤكدًا حرص الرابطة من مختلف المذاهب المنضوين تحت مظلتها العالمية على التواصل المثمر مع الولايات المتحدة للإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة، مضيفاً أن الجميع يُعَوّل كثيراً على قيام المنصات الدينية والفكرية وعموم مؤسسات المجتمع المدنى ذات العلاقة بما يجب عليها من التقريب الإيجابى بين التنوع الدينى والثقافى في دائرة المشتركات التي تمثل القانون الطبيعى للإنسانية الذي يكفل لها بإذن الله تعالى العيش معاً بمحبة وتعاون واحترام متبادل، ويجنبها كل أشكال الصدام والصراع الدينى والحضارى.

واستعرض الجانبان بالتفصيل عددًا من الموضوعات التي تطرق لها النقاش، في إطار المستجدات ذات الاهتمام المشترك.