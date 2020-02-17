شكرا لقرائتكم خبر عن على باب الوزير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اللواء محمود توفيق.. وزير الداخلية

■ محمد سليمان شاهين وفا، المقيم في 6 شارع أحمد عفان، هاشم أغا، الشرابية. يناشدكم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالحه، في الجنحة رقم 14636 لسنة 2016، جنح مركز بنها برقم حصر 16326 لسنة 2019 حصر حبس مركز بنها، حيث لم يتم تنفيذه حتى الآن، علما بأنه أدلى ببيانات المشكو في حقه كاملة.

المستشار حمادة الصاوى.. النائب العام

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■ ناجى محمد أحمد الشنب، من قرية نزه البحرية، مركز جهينة، بمحافظة سوهاج. يلتمس سرعة التحقيق في البلاغ الذي قدمه برقم 7620 بتاريخ 6/2/2020 عرائض المكتب الفنى، ليتمكن من أخذ حقه.

د. هالة زايد.. وزيرة الصحة

■ «مأساة طبيب».. تحت هذا العنوان، أرسل عبدالحكيم إبراهيم عبدالسلام، طبيب بالمركز الطبى بكفر صقر، التابع للإدارة الصحية بكفر صقر، بمحافظة الشرقية، مستغيثا بكم، إعادة النظر في قرا فصله إداريا، ليعود لعمله مرة أخرى، وفقا لقوله. فعمره 55 عاما، على الدرجة الأولى الممتازة، وعمل بالخدمة مدة 25 عاما. متزوج ولديه أسرة مكونة من خمسة أفراد، بمراحل تعليمية مختلفة. صدر له قرار فصل إدارى برقم 663 لسنة 2019، دون سابق إنذار، أو مراعاة لظروفه الصحية، على حد زعمه. فهل يمكن التحقيق في صحة الشكوى من عدمها، وإعطاء كل ذى حق حقه؟.

د. عمرو طلعت.. وزير الاتصالات

■ حسن وهدان أحد شباب قرية الربعماية، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. عن أهالى القرية متضرر ويشكو من غلق مكتب بريد القرية، دون أسباب، على حد قوله. وهو يخدم أكثر من قرية في صرف المعاشات والخدمات البريدية الأخرى. لذلك يرجوكم إعادة تشغيله مرة أخرى، رفقا بأصحاب المعاشات وكبار السن والمرضى من أهالى القرية، الذين لا يستطيعون الانتقال خارج القرية.