شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لمطلع كوبري «15 مايو» لـ5 ساعات للصيانة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو، لتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية للكوبري، وذلك في الإتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية إلى محافظة القاهرة، وذلك وبالتنسيق مع الشركة المختصة، وذلك في إطار رفع المعوقات بالطرق والمحاور بنطاق المحافظة وتسهيل حركة المرور.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الغلق سيستمر لمدة 5 ساعات فقط تبدأ في الساعة الـ12 صباح غدِ الثلاثاء الموافق 18/2/2020 وتنتهى في الـ5 فجر ذات اليوم، دون تعطيل للحركة المرورية.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وأصحاب المركبات اتباع إرشادات اللوحات المرورية وتعليمات لجان المرور، والتي تم نشرها بمحيط منطقة الأعمال لتفادى التكدسات.