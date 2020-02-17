شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعرض التجربة المصرية في مواجهة التطرف بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الدور المصري في تعزيز التسامح بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة، واحترام آدمية الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، والعمل على احترام كونه إنسانًا، والعمل من خلال أرضية إنسانية مشتركة من خلال المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية على ترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، ودعم السلام العالمي للبشرية جمعاء .

وشرح وزير الأوقاف في كلمته التي افتتح بها الحلقة النقاشية بالبرلمان الدولي بجنيف، اليوم الإثنين، التجربة المصرية في مواجهة التطرف، وأكد أن القانون المصري قد سبق القانون الدولي في حماية دور العبادة مبنى ومعنى، كما بين أن مصر تملك أكبر وأعمق برنامج تدريبي للأئمة في العالم كمًّا وكيفًا .

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وأكد وزير الأوقاف، أن الاتحاد البرلماني الدولي سيشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول «السوشيال ميديا ومخاطر الإرهاب الإلكتروني ..المشكلة وسبل المواجهة».

كما عرض وزير الأوقاف التجربة المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، واهتمامها الكبير بعمقها الأفريقي، وتعاونها مع كثير من الشركاء الأفارقة في نشر الفكر المستنير ومواجهة الفكر المتطرف .

حضر الحلقة النقاشية بالبرلمان الدولي كل من السفير علاء يوسف ،مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف، والسفير مختار عمر، كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي، ومديرة البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمواجهة التطرف، وأعضاء البرنامج، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور محمد البشاري ،أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة .