شكرا لقرائتكم خبر عن قائد طائرة إعادة المصريين من الصين: «شعرنا بالخوف والذهول حينما رأينا مدينة ووهان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كابتن أشرف الهواري، قائد طائرة إعادة المصريين من ووهان، إن المشاركة في الرحلة جاء بشكل تطوعي وليس إجبارًا.

وتابع الهواري خلال مداخلة هاتفية: «تم التنسيق بشكل كامل بين وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة قبل توجه الطائرة إلى مدينة ووهان الصينية»، مشيرًا إلى أن طاقم الطائرة شعر بالخوف والذهول حينما وجد مدينة ووهان خاوية ولا أثر للحياة فيها، معلقا «أول مرة في حياتنا نشوف المنظر ده».

وأضاف الهواري: «طاقم الطائرة كان على مستوى عالٍ في التعامل مع الركاب».