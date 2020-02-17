شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نقل المصريين من الصين والحجر الصحي «ملحمة تدرس بطلها 650 شخصًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن نجاح إعادة المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية ثم تنفيذ الحجر الصحي لهم بدأ من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وخوفه على أبنائه بالداخل والخارج.

وتابعت زايد خلال مداخلة هاتفية: «ما حدث ملحمة كبرى تدرس بطلها أكثر من 650 شخصا اختاروا أن يقوموا بعملهم دون ضغط».

وأوضحت أن الهدايا التي تم توزيعها على الأطفال الذين خرجوا من الحجر الصحي كانت مقدمة من قبل القوات المسلحة.