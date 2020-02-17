شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية لرؤساء المراكز: إزالة أي تعديات على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية رؤساء مراكز شبين الكوم وبركة السبع، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمتعدين على قطع أرض أملاك الدولة، مؤكداً أنه لا تهاون في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدد المخالفين والمتعديين، جاء ذلك خلال لقائه اليومية بالمواطنين بالديوان العام.

كما وجّه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي بعمل اللازم حيال تضرر أهالي المنطقة الواقعة من نقطة شرانيس حتى المصرف على الطريق الرئيسي المرصوف 72 والتابعة لمركز ومدينة قويسنا من تكاليف توصيل خدمة الصرف لمنازلهم، وكذا رد الشئ لأصلة، وذلك طبقاً للوائح والقانون.

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هذا وقد وافق المحافظ على نقل مدرسة الأمل من المنطقة السادسة بمدينة السادات إلى مقرها الجديد بالمنطقة الثانية أسوة بمدرسة التربية الفكرية لذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك مراعاة لمصلحة الطلاب ولرفع المعاناه عن أولياء الأمور.

وفي ذات السياق أحال المحافظ طلب مواطن يتضرر من عدم تجديد انتدابه من إدارة الشهداء البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالمنوفية إلى الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لقطاع الأعمال العام والخاص إلى مديرية مديرية الطب البيطري لإبداء الرأي مع مراعاة المصلحة العامة، هذا ووجه رئيس حي غرب لإتخاذ اللازم بإيقاف رخصة أحد الكافيتريات بمدينة شبين الكوم لحين إنهاء النزاع القضائي بين المالك والمستأجر.

وقد وجه محافظ المنوفية إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام بسرعة عمل مذكرة تفصيلية عن أسباب شكوي عدد من المواطنين يتضررون من عدم إنهاء إجراءات التقسيم لقطع الأرض الخاصة بهم بقرية مليج مركز شبين الكوم مع العرض علية لإتخاذ اللازم، وأحال شكوي مواطن إلى إدارة الشؤون القانونية بالديوان يتضرر من صدور قرار جزاء له لفحصها والعرض عليه.