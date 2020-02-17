شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مركز المنصورة تتطاول على مواطن أثناء إزالة مخالفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من رواد صفحات موق التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو تظهر به هبة محمود، نائب رئيس مركز المنصورة، وهي تزيل سلمًا مخالفًا يستولي على مساحة كبيرة من الشارع العام وسط تراشق بالألفاظ بينها وبين أحد المواطنين.

وتظهر نائب رئيس مركز المنصورة وهي توجه كلامها بأحد المواطنين وهي تقول «ياروح أمك، أنا محترمة أحسن من التخين هنا، انت بتتعدى على، أنت شغال إيه، وبتتهجم عليا ليه وتشدني ليه وأنا باشوف شغلي، هو انت صفتك ايه هنا».

ورد المواطن، والذي يظهر بصوته فقط «أنت بلطجية، ايه قلة الأدب دي، أنا مصورك وانتي بتضربي في الناس والله لأوديكي في داهية النهاردة، وليس معك قرار إزالة».

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ونشرت رئاسة مركز ومدينة المنصورة على صفحتها، على الفيس بوك، الوقعة فذكرت «بناء على تعليمات محمد الشيوى، رئيس مركز ومدينة المنصورة، على إزالة المخالفات في المهد، قام هاني سليمان، نائب رئيس المركز، وهبة محمود، نائب رئيس المركز، وباسم الشربيني مدير إدارة المتابعة الميدانية برئاسة المركز، بمتابعة أعمال إزالة سلم تعدى على الطريق العام بحوض الزعفران».

وقال شهود عيان من المرافقين للحملة «ان عددا من المواطنين اشتكوا من تعدى مالك العقار على الشارع ببناء سلم يستولى على 25٪ من الشارع وتوجهت نائبة رئيس الحى بمفردها لمعاينة المخالفة فمنعوها».

وأضاف شهود العيان: «فوجئت المهندسة هبة أثناء المعاينة بوجود برج به 4 أدوار مخالفة بنفس المنطقة فقامت بتحرير مخالفة له وقرار إزالة، ثم استدعت الفنى المسؤول عن المنطقة لإزالة السلم المخالف لحين تحديد حملة لإزالة الأدوار المخالفة، إلا أن المقاول المسؤول عن العقار المخالف تبعها أثناء إزالة السلم هو ومجموعة من العمال وحاول اثناءها عن تحرير المخالفة للأدوار الأربعة ولكنها أصرت وتوجهت لإزالة السلم أيضا فتعدوا عليها بالسب وتكاتلوا عليها فحاولت الدفاع عن نفسها لأنها كانت بمفردها، ولكنهم قاموا بتصويرها وهى تسب للتخلص منها من مركز المنصورة بسبب وقوفها في وجه مخالفات المبانى بالمنطقة».