شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يبحث الموقف التنفيذي لـ23 مشروعًا بـ722 مليون جنيه للصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه اللواء مهندس مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.

Advertisements

وبحسب بيان، الاثنين، يأتي هذا في إطار تنفيذ عدد 23 مشروعاً للصرف الصحي على مستوى مراكز أشمون والباجور والشهداء وتلا بإجمالي تكلفة 722 مليون جنية، وذلك في إطار البروتوكول المبرم بين الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ومصنع حلوان للصناعات المتطورة.

هذا وقد أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في قطاع الصرف الصحي، حيث تم تنفيذ 36 مشروعا للصرف الصحي بإجمالي تكلفة مليار و317 مليون جنيه بنطاق المحافظة في الفترة من أول يوليو 2018 وحتي يناير2020.

كما أكد محافظ المنوفية حرصه على توفير خدمات البنية التحتية خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مشدداً على المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ ومدي الإلتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة في مشروعات الصرف الصحي بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة .