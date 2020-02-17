شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي: «الرئيس السيسي عايز يطير بالبلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطالب دائما ببذل الكثير من الجهود للاستمرار في تحقيق الإنجازات، معلقا: «الرئيس عايز يطير بالبلد».

وأضاف «العصار» خلال مداخلة هاتفية، الليلة: «محاسبة المخطئ والتحفيز الإيجابي وعدم المجاملة من أهم عوامل النجاح والإنتاج الحربي لم يعين أي شخص بالوساطة منذ توليت المسؤولية عام 2014»، مشيرًا إلى أن التعيين في الإنتاج الحربي يتم عبر الإعلانات عن وظائف والمسابقات.

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وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي طورت برامج التدريب الحالية واستحدثت برامج تدريب جديدة، مشيرا إلى أن إجمالي العمالة في 20 شركة بالإنتاج الحربي يصل إلى 31 ألف شخص.

ولفت إلى أن المدرعة سينا أنتجت بأيدي وعقول مصرية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها تتميز بسرعة الحركة والمرونة.



وحول إنتاج أول لودر قال: «لأول مرة يتم إنتاجه في مصر بناء على توجيهات الرئيس»، مشيرا إلى أن الإنتاج الحربي وقعت عقد شراكة مع شركة صينية لإنتاج أتوبيسات بالكهرباء.