المرور: غلق مطلع كوبرى 15 مايو جزئيا لمدة 5 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت إدارة مرور الجيزة، مساء الإثنين، عن غلق مطلع كوبرى 15 مايو جزئيا لمدة 5 ساعات؛ بسبب أعمال الصيانة.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المختصة بتنفيذ أعمال صيانة الفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبرى 15 مايو، ما يضطرها لغلق الكوبرى جزئياً في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية إلى محافظة القاهرة.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الغلق سيستمر 5 ساعات فقط تبدأ فى الـ 12صباح غدِ الثلاثاء وتنتهي الخامسة فجر ذات اليوم، دون تعطيل للحركة المرورية.

وتهيب الإدارة بالمواطنين من المارة وأصحاب المركبات اتباع إرشادات اللوحات المرورية وتعليمات لجان المرور التي تم نشرها بمحيط مطقة الأعمال لتفادى التكدسات.