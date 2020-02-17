"حريق جامعة القاهرة ومحاكمة محمد رمضان".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء حريق كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة

كشفت المعاينة الأولية لرجال المعمل الجنائي عن ملابسات حريق محدود اندلع في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مساء الإثنين.

المعاينة توصلت إلى أن ماسا كهربائيا في إحدى التوصيلات الكهربائية الخاصة بـ"مروحة سقف" نتج عنها احتراق كابل كهربائي وباب خشبي.

الصور الأولى لحريق كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة

انتهى رجال الحماية المدنية بالجيزة من أعمال التبريد لحريق اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة، مساء الإثنين.

6 سيارات إطفاء تخمد حريقا داخل مول في 6 أكتوبر

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، حريقا اندلع بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مول تجاري في الحي الـ11.

إصابة أمين شرطة ولصين أثناء مطاردة تشكيل عصابي في البساتين

أصيب أمين شرطة، ولصين، وهرب ثالث، أثناء مطاردة تشكيل عصابي بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين.

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الداخلية: نقل 21 سجينًا بالقرب من محل إقامة ذويهم

قالت وزارة الداخلية، إن قطاع مصلحة السجون، وافق على نقل 21 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم، ولرفقة ذويهم بالسجون المختلفة، مراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

لحضور محمد رمضان.. تأجيل دعوى تعويض الطيار أشرف أبواليسر لـ26 فبراير

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" لجلسة 26 فبراير الجاري، لحضور الفنان محمد رمضان أو ممثله القانوني.

"جثة في الصندوق".. تفاصيل مصرع عامل أثناء سرقة غرفة كهرباء بالقطامية

لقى أحد الأشخاص، مصرعه صعقاً بالكهرباء، حال قيامه بمحاولة سرقة كابلات كهربائية بطريق العين السخنة.

تمكن الرائد أحمد عبد الله، معاون أول مباحث قسم شرطة القطامية، حال مروره لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة "عامل" مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وعُثر بصندوقه الخلفي على جثة والد العامل مصاب بحروق متفرقة، وعثر على جاكوش، سلاح أبيض، زردية.

ضبط المتهم بقتل زميله بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق، عقب قيامه بطعن سائق آخر، لخلاف على أولويه تحميل الركاب ما أدى إلى وفاته.

تبلغ للمقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من إحدى المستشفيات بوفاة سائق مقيم بدائرة القسم إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم.

الداخلية تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في عقد جلسة صلح، لإنهاء الخصومات الثأرية بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط.