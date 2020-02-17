المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، قادمًا من بيروت في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
وقالت مصادر في المطار، إن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وصل إلى القاهرة، قادمًا من بيروت على طائرة خطوط الشرق الأوسط، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.
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