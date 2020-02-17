شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء 18 فبراير (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويسود بالوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

ويسود على السواحل الشمالية الغربية طقس مئل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، بينما في جنوب الصعيد يكون الطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 17

الإسكندرية 12 17

بلطيم 11 17

مطروح 12 16

السلوم 10 18

سيوة 09 17

بورسعيد 11 18

دمياط 11 18

الزقازيق 12 19

الاسماعيلية 09 18

السويس 10 18

العريش 10 18

رفح 09 17

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رأس سدر 11 21

نخل 04 18

نويبع 16 22

طابا 14 20

كاترين 04 17

الطور 13 21

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 15 24

مرسى علم 15 25

الفيوم 12 19

بنى سويف 11 19

المنيا 11 19

أسيوط 09 20

سوهاج 10 21

قنا 10 22

الأقصر 10 22

أسوان 11 23

أبوسمبل 11 24

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 16 25

ابو رماد 17 25

حلايب 18 23

رأس حدربة 18 23